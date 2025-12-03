Bud Inter è la nuova birra ufficiale dei nerazzurri | l’annuncio della partnership commerciale

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 col noto brand. Il comunicato. Nuova partnership commerciale per l’ Inter annunciata sul proprio sito ufficiale. Di seguito l’annuncio. IL COMUNICATO – FC Internazionale Milano e AB InBev, leader mondiale nel settore della birra, annunciano con orgoglio una nuova e prestigiosa collaborazione che unisce due brand simbolo di autenticità e connessione. Per le prossime tre stagioni sportive (20252026–20272028), AB InBev, attraverso il proprio marchio BUD – uno dei più celebri al mondo – sarà Official Beer Partner e Regional Partner del Club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

bud inter 232 la nuova birra ufficiale dei nerazzurri l8217annuncio della partnership commerciale

© Internews24.com - Bud Inter, è la nuova birra ufficiale dei nerazzurri: l’annuncio della partnership commerciale

Altre letture consigliate

bud inter 232 nuovaUFFICIALE – Inter, partnership pluriennale con Bud: sarà Official Beer Partner e anche… - Il legame con il noto marchio avrà un peso specifico sia per il lato maschile che per quello femminile del club nerazzurro Inter ... Riporta msn.com

bud inter 232 nuovaUFFICIALE - L'Inter annuncia la partnership con BUD: sarà Official Beer Partner e Regional Partner del club - Nuova importante partnership per l'Inter che, attraverso una nota ufficiale pubblicato pochi minuti fa, annuncia la collaborazione insieme ad AB InBev, leader mondiale nel settore ... Secondo msn.com

Inter, presentata la nuova maglia - Il kit presenta una novità cromatica: per la prima volta il logo dell’Inter e tutte le altre scritte sono uniformati in un colore blu chiaro, che sarà la tinta tematica del club per tutta la stagione. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bud Inter 232 Nuova