Bublik | Un top voleva scoprire i consigli che mi diede Djokovic ma Nole non gliel’avrebbe mai detto

Alexander Bublik rivela perché tra i tennisti vige il silenzio sui segreti tecnici: Djokovic è un'eccezione, ma un top player ha provato invano a carpire i consigli che Nole gli aveva dato sulle corde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

