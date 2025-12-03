Bruxelles presenta il piano per continuare a sostenere Kyiv

La Commissione europea ha presentato mercoledì (3 dicembre) un pacchetto finanziario di portata eccezionale per rafforzare la resilienza economica dell’Ucraina mentre la guerra di aggressione russa continua ad aggravarsi. La proposta giunge nel pieno delle difficoltà incontrate dalla Commissione europea nel mantenere il suo sostegno all’Ucraina usando gli asset russi congelati a cui però si oppone il Belgio, dove ha sede Euroclear, il gruppo infrastrutturale del mercato finanziario specializzato nel segmento dei depositari centrali di titoli. L’esecutivo comunitario ha messo sul tavolo due soluzioni per coprire le necessità finanziarie di Kyiv nel biennio 2026-2027: il ricorso al debito comune dell’UE e un nuovo Prestito di Riparazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

