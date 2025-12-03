Bruxelles giornata internazionale delle persone con disabilità

Ilgiornale.it

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, al Parlamento Europeo di Bruxelles si è svolta la seconda edizione di “Oltre l’ostacolo: storie di talento”, l’iniziativa promossa dagli Eurodeputati di Fratelli d’Italia – gruppo ECR, Lara Magoni e Chiara Gemma, dedicata a raccontare esperienze di vita in cui la disabilità è diventata fonte di crescita, resilienza e straordinario talento. L’evento ha riunito atleti le cui storie incarnano la forza dell’animo umano e il potere dello sport di trasformare le difficoltà in nuove opportunità, dimostrando che ogni ostacolo può essere l’inizio di un percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

