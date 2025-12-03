Tra i film del Concorso del Noir in Festival 2025, abbiamo amato particolarmente Brûle le sang, vicenda semiautobiografica del georgiano Akaki Popkhadze, che parla di vendetta, religione, onore, violenza e famiglia. Abbiamo avuto il piacere di intervistare il regista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Brûle le sang: famiglia, religione e violenza nel film del georgiano Akaki Popkhadze, intervistato al Noir in Festival