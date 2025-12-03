Brozovic tradisce l’Inter? Su di lui c’è una grande rivale nerazzurra Le ultime novità

Inter News 24 Marcelo Brozovic potrebbe tradire l’Inter. Su di lui ci sono gli occhi di un’acerrima rivale nerazzurra, pronta a riportarlo in Serie A. Il calciomercato della Juventus continua a essere un fervido terreno di ipotesi. Come riporta oggi il Corriere della Sera, tra le “fanta-suggestioni” per il centrocampo bianconero spuntano due nomi di grande caratura: l’ex nerazzurro Marcelo Brozovic e il centrocampista italiano Marco Verratti, entrambi attualmente impegnati in campionati esteri. Per il croato si tratterebbe di un vero e proprio tradimento ai danni dei suoi ex tifosi interisti. LE ULTIME DI MERCATO DELL’INTER Tuttavia, l’obiettivo più concreto sul quale la Vecchia Signora potrebbe concentrarsi è il mediano danese Pierre-Emile Højbjerg, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

