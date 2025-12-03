Brozovic Juve il regista è una richiesta ferma per il progetto Spalletti | le ultime sulla suggestione ex Inter Le valutazioni dei bianconeri
Brozovic Juve, fondamentale il regista. Il croato è un profilo rischioso: il campionato saudita solleva dubbi sulla tenuta fisica in Serie A. Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, la Juventus ha messo in lista Marcelo Brozovic come alternativa strategica per rinforzare il centrocampo nella finestra di gennaio. Il regista croato, che milita nell’ Al-Nassr in Arabia Saudita, è uno dei profili più esperti in lizza per la Vecchia Signora. La necessità di Luciano Spalletti di avere un metronomo in mezzo al campo è cruciale, specialmente dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic. Brozovic ha il vantaggio di conoscere la Serie A e la filosofia di Spalletti, che lo reinventò regista all’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Comunque, vorrei ricordare che Di Paolo è lo stesso che vide il fallo di Vlahovic contro la Roma ma non il rigore farsa di Lautaro o la crisi isterica di Brozovic nella finale Inter-Juve 22. Ed è considerato uno dei migliori varisti. Pensa gli altri Vai su X
Juventus, regista cercasi: spunta anche Verratti tra Brozovic, Bernabé e Toth - facebook.com Vai su Facebook
Brozovic Juve, affare impossibile a queste condizioni? La dirigenza bianconera si aspetta questo dal croato: le ultimissime - Brozovic Juve, Balzarini analizza le voci sul regista ex Inter: Spalletti lo trasformò, ma l’ingaggio da 25 milioni netti è un ostacolo insormontabile Il calciomercato della Juventus a gennaio sarà al ... Riporta juventusnews24.com
Mercato Juventus, Spalletti pretende il regista: due obiettivi sono clamorosi - I bianconeri sono al lavoro per mettere a segno un colpo di mercato a centrocampo nel mercato invernale e soddisfare Spalletti ... Come scrive msn.com
Juventus, Spalletti non aspetta Brozovic in estate: ecco il regista che può arrivare subito - A gennaio Spalletti ha chiesto alla Juventus soltanto un regista alla Brozovic, Comolli è al lavoro per accontentarlo: sul taccuino dell'a. Segnala sport.virgilio.it
Brozovic-Juve: perché il croato può essere il rinforzo giusto per Spalletti - Nassr ha avanzato un’offerta per il rinnovo ma, al momento, la trattativa è ferma. Da tag24.it
Brozovic alla Juventus a gennaio: ritorno in Serie A e retroscena Spalletti - Di conseguenza si aprono due strade: un preaccordo per il suo arrivo alla Juventus a fine stagione da parametro zero o l’acquisto a prezzo di saldo durante il mercato di gennaio. Secondo fantamaster.it
Ecco il regista per Spalletti: telefonata alla Juve, affare da 40 milioni - Non è Brozovic ma un calciatore brasiliano di livello internazionale: affare da 25 milioni ... Da juvelive.it