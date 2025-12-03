Brozovic Juve il regista è una richiesta ferma per il progetto Spalletti | le ultime sulla suggestione ex Inter Le valutazioni dei bianconeri

Brozovic Juve, fondamentale il regista. Il croato è un profilo rischioso: il campionato saudita solleva dubbi sulla tenuta fisica in Serie A. Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, la Juventus ha messo in lista Marcelo Brozovic come alternativa strategica per rinforzare il centrocampo nella finestra di gennaio. Il regista croato, che milita nell’ Al-Nassr in Arabia Saudita, è uno dei profili più esperti in lizza per la Vecchia Signora. La necessità di Luciano Spalletti di avere un metronomo in mezzo al campo è cruciale, specialmente dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic. Brozovic ha il vantaggio di conoscere la Serie A e la filosofia di Spalletti, che lo reinventò regista all’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

