Brindisi nel castello stellato sul Po
Nel cuore della Bassa Parmense, dove il Po scorre maestoso e le nebbie invernali avvolgono la campagna di un fascino d’altri tempi, sorge l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR). Un castello trecentesco che a Capodanno 2026 si fa cornice di un'esperienza intima e raffinata, lontana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi: aperture straordinarie per Immacolata, Natale Santo Stefano e Capodanno Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi sarà fruibile anche in occasione delle festività di dicembre e di gennaio. Ad un anno dal com - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, il Castello Svevo riapre alle visite: tour ogni due settimane - Dopo un periodo di pausa per i preparativi della cena di gala del G7, offerta dalla presidenza della Repubblica, tornano nel weekend le visite guidate al Castello Svevo di Brindisi. Secondo quotidianodipuglia.it
Brindisi, l'incanto del castello con il mare “dentro” - E un isolotto, nel porto esterno di Brindisi, su cui sorge un castello suggestivo che solo da poco tempo è visitabile. Come scrive quotidianodipuglia.it
Brindisi, il faro del castello forse «riciclato»: la struttura abbandonata nell’ex Saca - La struttura del faro del castello Alfonsino, ammalorata e inutilizzabile, si trova nel capannone ex Saca. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Sindaco Brindisi, grati a Mattarella per cena G7 castello Svevo - "A nome dell'intera città di Brindisi le esprimiamo i sensi della più profonda gratitudine per la sua decisione di ospitare i capi di Stato e di governo del G7 all'interno della splendida dimora del ... Scrive ansa.it
Brindisi, la proposta: «Il castello Svevo resti aperto anche per mostre ed eventi» - La notizia del grande interesse post G7 per il castello Svevo, con centinaia di persone rimaste fuori per l’impossibilità del Fai di evadere tutte le richieste, sta alimentando la discussione in città ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Cena G7 a Brindisi, stop navigazione area porto Castello Svevo - Nella conferenza stampa di questa mattina, per il piano di sicurezza del G7, sono state illustrate anche le misure che riguardano la città di Brindisi, interessata il 13 giugno alla cena ufficiale ... Scrive ansa.it