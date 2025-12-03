Brigitte Bardot | Ho tentato il suicidio più volte un miracolo mi ha salvata

Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, ha rivelato di aver tentato il suicidio ripetutamente durante la sua giovinezza, confessando che in almeno un’occasione fu salvata da quello che definisce un miracolo. Le dichiarazioni shock arrivano da un nuovo documentario intitolato Bardot, che debutta oggi nei cinema francesi e che offre uno sguardo intimo sulla vita della star. “Mi stavo togliendo la vita e un miracolo mi ha salvata”, racconta la novantunenne attrice nel film diretto da Alain Berliner e Elora Thevenet. La confessione fa luce su un aspetto drammatico e poco conosciuto della vita di quella che è stata considerata uno dei più grandi sex symbol degli anni ’60 e ’70. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Brigitte Bardot: “Ho tentato il suicidio più volte, un miracolo mi ha salvata”

