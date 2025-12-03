Tutto era iniziato con una battuta contenuta in un trailer de “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, film del 1985 diretto e interpretato da Clint Eastwood, quando un cacciatore di taglie dice al suo compare: “Non è difficile stargli dietro. Semina morti sul suo cammino”. E’ così che , il protagonista di questo curioso romanzo di Jeremy Cooper, storico dell’arte e appassionato di collezionismo, si avvicina a quella strana, inspiegabile passione chiamata cinefilia. Ovvero, stando al dizionario Treccani, “amore per il cinema, per la storia del cinema e il mito del cinema”, anche se nell’accezione comune la parola assume spesso connotazioni più morbose che bordeggiano l’ossessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

