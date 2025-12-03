brescia uccise durante festa capodanno a gennaio il processo per il barista 19enne

Brescia, 3 dicembre 2025 – Inizierà il 14 gennaio il processo per Matias Pascual, il 19enne barista di Prevalle, di origini argentine, imputato per l'omicidio avvenuto nella notte di Capodanno all'esterno di una festa nella sala civica di Provaglio, nel Bresciano. Il giovane, che ha già ammesso di aver inferto la coltellata mortale a Roberto Comelli, 42 anni, ha ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato. Accolta la richiesta di rito abbreviato. La richiesta è stata accolta dal giudice perché l'aggravante contestata - il presunto coinvolgimento di due minorenni, per i quali procede la Procura dei Minori - non prevede l'ergastolo, rendendo quindi possibile l'accesso al procedimento speciale, che garantisce una riduzione di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

