Brescia il processo sulla strage di piazza della Loggia | i tanti non ricordo dell’ex ordinovista Nico De Filippi Venezia
Brescia, 3 dicembre 2025 – “Non ricordo”. “Tutto falso”. “Quello è matto”. A parlare così, in Assise, è stato l’ex ordinovista veronese Nico De Filippi Venezia, teste dell’accusa al processo per la strage di piazza Loggia in cui è imputato Roberto Zorzi. De Filippi, che i “neri“ di piazza Bra negli anni ‘70 riconoscevano quale figura di vertice, in aula ha inanellato amnesie e passi indietro, tanto da aver fatto saltare sulla sedia il presidente Roberto Spanò, che gli ha fatto notare come “negare tutto equivale a confermare ciò che si nega”. L’ex compagno di scuola . Compagno di scuola di Zorzi, medesima passione per i cani (uno allevava dobermann, l’altro alani), Venezia è “molto amico” dell’imputato, che ha perso di vista e con il quale, anzi, vorrebbe tornare in contatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
