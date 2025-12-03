Brendan Fraser compie 57 anni | la rinascita dell’eroe che ha conquistato Hollywood
Oggi, 3 dicembre 2025, Brendan Fraser compie 57 anni. Un compleanno che arriva nel momento più dolce di una carriera che ha attraversato tutte le stagioni possibili: dal successo planetario degli anni Novanta alla scomparsa dai radar, fino alla rinascita trionfale L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Buon compleanno Brendan Fraser 03 dicembre 1968 (età 57 anni) Durante la lavorazione della serie Texas Rising, Brendan Fraser interpretava un ranger e lavorava quotidianamente con un cavallo assegnato alla produzione. Col tempo, tra l’attore e l’anima - facebook.com Vai su Facebook
