Bremer respira l’aria dell’Allianz Stadium in tribuna per Juve Udinese | in attesa del rientro lancia questo indizio social – FOTO

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni. La Juve conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese, ma sugli spalti dellAllianz Stadium c’era una presenza che non è passata inosservata, almeno nel mondo virtuale. Gleison Bremer ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in una serata fondamentale, affidando ai social network un segnale inequivocabile della sua presenza nell’arena bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il post criptico: Stadio, Fulmine e Film. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer respira l8217aria dell8217allianz stadium in tribuna per juve udinese in attesa del rientro lancia questo indizio social 8211 foto

© Juventusnews24.com - Bremer respira l’aria dell’Allianz Stadium, in tribuna per Juve Udinese: in attesa del rientro, lancia questo indizio social – FOTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bremer imprescindibile per la Juve: Tudor respira, se c’è Gleison è un’altra storia - Cosa rappresenti per una squadra come la Juventus, alla disperata ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bremer Respira L8217aria Dell8217allianz