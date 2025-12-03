Bremer respira l’aria dell’Allianz Stadium in tribuna per Juve Udinese | in attesa del rientro lancia questo indizio social – FOTO
Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni. La Juve conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese, ma sugli spalti dell’Allianz Stadium c’era una presenza che non è passata inosservata, almeno nel mondo virtuale. Gleison Bremer ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in una serata fondamentale, affidando ai social network un segnale inequivocabile della sua presenza nell’arena bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il post criptico: Stadio, Fulmine e Film. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Bremer out per il Maradona: un assente pesante per la Juve” Gleison Bremer non sarà della partita domenica al Maradona. Le speranze di Spalletti e del difensore svaniscono davanti al responso di Tuttosport: il centrale brasiliano non verrà convocato. Le su - facebook.com Vai su Facebook
Bremer imprescindibile per la Juve: Tudor respira, se c’è Gleison è un’altra storia - Cosa rappresenti per una squadra come la Juventus, alla disperata ... tuttosport.com scrive