Bremer respira l’aria dell’Allianz Stadium in tribuna per Juve Udinese | in attesa del rientro lancia questo indizio social – FOTO

Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni. La Juve conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese, ma sugli spalti dell’Allianz Stadium c’era una presenza che non è passata inosservata, almeno nel mondo virtuale. Gleison Bremer ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in una serata fondamentale, affidando ai social network un segnale inequivocabile della sua presenza nell’arena bianconera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il post criptico: Stadio, Fulmine e Film. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

