Branco picchia giovane straniero | bloccati 3 minorenni

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto il fermo e il collocamento in comunità nei confronti di tre minorenni per il pestaggio di un minore straniero avvenuto a Castel Volturno nello scorso mese di settembre.La vittima stava rientrando in comunità quando, per uno sguardo di troppo, è.

