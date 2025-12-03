Braccio di ferro nei cieli

L’Emilia- Romagna spinge i piccoli aeroporti: taglierà le tasse per invogliare le compagnie a puntare sugli scali di Forlì, Rimini e Parma. L’annuncio lo ha dato il presidente della Regione, Michele de Pascale, in un incontro con Jason McGuinness, capo dell'ufficio commerciale di Ryanair, regina delle compagnie a basso costo. Un provvedimento che, se attuato dopo un iter burocratico già avviato, indurrebbe la compagna irlandese a potenziare il traffico sugli aeroporti minori della regione. E' una mossa che appunto dovrebbe avere la conseguenza di alleggerire il traffico sul capoluogo di regione a favore delle altre tre città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

