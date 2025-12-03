Bper e l’accesso al credito | Sostegno agli investimenti per lo sviluppo dei territori

Firenze, 3 dicembre 2025 – Il sostegno al credito è essenziale per chi si trova a intraprendere, soprattutto in un settore così strategico e difficile come l’agricoltura. A fare il punto Gabriele Fabbri, responsabile per BPER Banca dell’Ufficio Sales Agri Centro Quali sono gli scenari dell’agricoltura nei quali vi trovate a intervenire? “Si pensa che sia un comparto contraddistinto da pratiche obsolete, legato al lavoro prevalentemente manuale e con scarsa attenzione all’innovazione. In realtà le cose sono molto diverse: le nuove tecnologie 4.0, l’impiego di droni, satelliti, guida automatica, rappresentano il futuro dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bper e l’accesso al credito: “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo dei territori”

