Bournemouth-Everton 0-1 | Grealish regala la vittoria ai Toffees
2025-12-02 23:36:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’ultimo vincitore di Jack Grealish ha visto l’Everton porre fine al record di imbattibilità casalinga del Bournemouth in Premier League. I Toffees si sono scontrati per lunghi periodi, ma hanno trovato la punta di diamante quando contava arrivare a cinque partite senza vittorie per i padroni di casa. I Cherries sono scivolati al 14° posto in una classifica congestionata dopo un’ottima partenza, mentre l’Everton è ora nono. Antoine Semenyo ha avuto la migliore occasione del primo tempo, ma è stato negato da una bella parata di Jordan Pickford dopo aver abbattuto un cross profondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
L’ #Everton batte 1-0 il ? #Bournemouth. Decisiva la rete di Jack #Grealish . #PremierLeague #Giornata14 #BOUEVE ? Vai su X
Nella 13ª giornata di Premier League, allo Stadium of Light il Sunderland fa valere ancora una volta il fattore campo e vince per 3-2 in rimonta contro un Bournemouth che ha gettato al vento un'occasione importante, la rete decisiva è stata, dopo quella all'Arse - facebook.com Vai su Facebook
Bournemouth-Everton 1-0: gol e highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it
Everton-Bournemouth 0-3: gol e highlights dell'amichevole - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it
Pronostico Bournemouth vs Everton – 2 Dicembre 2025 - Everton per la sfida di Premier League del 2 Dicembre 2025, in programma alle 20:30 al Vitality Stadio, mette di fronte due ... Come scrive news-sports.it
Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati - Il campionato inglese riparte per una stagione entusiasmante e con tante novità arrivate dal fronte calciomercato. Da msn.com