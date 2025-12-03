Bournemouth-Everton 0-1 | Grealish regala la vittoria ai Toffees

2025-12-02 23:36:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’ultimo vincitore di Jack Grealish ha visto l’Everton porre fine al record di imbattibilità casalinga del Bournemouth in Premier League. I Toffees si sono scontrati per lunghi periodi, ma hanno trovato la punta di diamante quando contava arrivare a cinque partite senza vittorie per i padroni di casa. I Cherries sono scivolati al 14° posto in una classifica congestionata dopo un’ottima partenza, mentre l’Everton è ora nono. Antoine Semenyo ha avuto la migliore occasione del primo tempo, ma è stato negato da una bella parata di Jordan Pickford dopo aver abbattuto un cross profondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

