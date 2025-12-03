Bottiglia in mano e minacce in piazza Volta | il tunisino di 20 anni finisce al Cpr

Quicomo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena si è consumata pochi giorni fa nel cuore della movida comasca, nella centralissima piazza Volta. Un tunisino di 20 anni, con precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha seminato il panico brandendo una bottiglia e un altro oggetto, minacciando e tentando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Minacce in piazza a Monfalcone: «Le taglio la gola» all’europarlamentare Anna Cisint - L’ex sindaca, nota per le sue posizioni contro il fondamentalismo islamico, minacciata da un bengalese radicalizzato. Come scrive panorama.it

Reggio Emilia, minacce con collo di bottiglia in zona stazione - Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Nuova serie di intensi controlli dei carabinieri nella “zona rossa” della stazione storica in centro a Reggio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Minaccia di sfregiare con l'acido l'ex fidanzata, arrestato - Avrebbe inseguito, con in mano una bottiglia di acido, l'ex fidanzata minacciandola di sfregiarla, senza riuscirci per la reazione della donna che è riuscita a sottrarsi alla violenza e a chiedere ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bottiglia Mano Minacce Piazza