Bottiglia in mano e minacce in piazza Volta | il tunisino di 20 anni finisce al Cpr

La scena si è consumata pochi giorni fa nel cuore della movida comasca, nella centralissima piazza Volta. Un tunisino di 20 anni, con precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha seminato il panico brandendo una bottiglia e un altro oggetto, minacciando e tentando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

