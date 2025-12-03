Il nuovo vertice tra Vladimir Putin e gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, protagonisti dell’iniziativa diplomatica dell’amministrazione Trump per tentare di chiudere la guerra in Ucraina, irrompe nel dibattito di Otto e mezzo (La7) e accende un confronto teso tra la conduttrice Lilli Gruber e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. In studio anche Pier Luigi Bersani, che apre la discussione con una critica diretta all’ Unione Europea. L’ex segretario del Pd punta il dito contro Bruxelles per la mancanza di un canale stabile con Mosca e per la scelta del riarmo, ma avverte contro derive giustificazioniste: “Se l’Europa ha dei torti non vuol dire che Putin ha ragione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Botta e risposta tra Travaglio e Gruber. "L'Europa è già sfasciata totalmente". "Non è affatto vero"