Borriello | Milan e Napoli strutturate per lo scudetto Ad Allegri manca un 9 alla Giroud

L'ex calciatore del Milan Marco Borriello, intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini, ha rilasciato alcune dichiarazioni: le sue parole su Gimenez, Allegri, la lotta scudetto e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borriello: “Milan e Napoli strutturate per lo scudetto. Ad Allegri manca un 9 alla Giroud”

