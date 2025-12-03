Borriello l’ex centravanti analizza la lotta scudetto | Esposito impressionante e Gimenez invece…

Inter News 24 Borriello, l’ex bomber su Milan e Napoli, parla dei problemi offensivi rossoneri, valuta Gimenez e incorona Esposito: riflessioni anche su Conte. A margine della presentazione del nuovo album Panini, Marco Borriello, ex centravanti classe 1982 che in carriera ha vestito maglie importanti come Milan, Juventus e Roma, ha analizzato lo scenario della Serie A, soffermandosi sul rendimento delle squadre in lotta per il vertice e sulle prestazioni degli attaccanti più osservati del momento. Le sue parole, riportate da Andrea Della Sala, offrono uno spaccato lucido e diretto sul livello del campionato e sul percorso dei giovani bomber italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com

