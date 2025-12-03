Borriello | David e Openda timidi? O si danno una mossa o

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell'ex calciatore a margine della presentazione delle figurine Panini al centro Var di Lissone. Tanti i temi trattati, tra cui l'attacco della Juventus e lo scarso rendimento dei due nuovi acquisti bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

borriello david e openda timidi o si danno una mossa o

© Gazzetta.it - Borriello: "David e Openda timidi? O si danno una mossa o..."

