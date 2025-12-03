Borriello categorico | David e Openda devono tirare fuori un po’ di cazzimma! O si danno una mossa o non giocano

Borriello, ex attaccante della Juve, si è espresso così a proposito di Jonathan David e Lois Openda. Ecco le sue dichiarazioni. Alla presentazione dell'album delle figurine Panini 202526, Marco Borriello ha parlato a TMW, intervenendo anche sul momento di David e Openda della Juventus. NAPOLI E MILAN IN CHIAVE SCUDETTO – «Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no? ». AD ALLEGRI MANCA UN ATTACCANTE COME LUI – «Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene.

