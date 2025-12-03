BOOM! SANREMO 2026 | CONTI HA SCELTO LA PRIMADONNA DEL FESTIVAL E SARÀ SOLO UNA

Mentre impazzano le polemiche sui big in gara al Festival di Sanremo, definiti da alcuni di minore appeal rispetto agli ultimi anni, Carlo Conti avrebbe scelto la partner con cui dividere il palco. Parliamo di Laura Pausini. Le voci di vedere una delle più famose cantanti italiane primadonna di Sanremo 2026 girano da tempo e non sensa succulenti retroscena: o solo io o nessuna donna. Sarà vero? Per ora Chi, nella rubrica firmata dal sempre bene informato Giuseppe Candela, annuncia che Conti-Pausini sono i conduttori del Festival di Sanremo, su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Nessun ritorno della valletta bionda e di quella mora in omaggio a Pippo Baudo, nessun ritorno di Maria De Filippi con cui Carlo condivise l’Ariston nel 2017, bensì Laura Pausini per tutte le sere. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! SANREMO 2026: CONTI HA SCELTO LA PRIMADONNA DEL FESTIVAL, E SARÀ SOLO UNA

