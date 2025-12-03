BOOM! Lipsync per Francesca Fagnani alla finale di Tú Sí Que Vales

3 dic 2025

Chiamatelo scambio di cortesie. O, se preferite, amichevoli visite nei rispettivi programmi. Se Maria De Filippi è stata sua ospite in tutte le puntate dell’ultima stagione di Belve, adesso Francesca Fagnani torna a far visita alla ‘belva’ (cit.) di Canale 5. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che la giornalista romana sarà presente alla finalissima della dodicesima edizione di Tú Sí Que Vales, in onda sabato 6 dicembre 2025, in prima serata, su Canale 5. La Fagnani si affaccerà sul palco del talent show di Maria De Filippi per partecipare alla finale del Lipsync. Una vera e propria battle che in questa edizione ha avuto come protagonisti tantissimi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo tra i quali Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Ilary Blasi, Cesara Buonamici, Alessia Marcuzzi, Gigi Marzullo, Silvia Toffanin, Mara Venier, Luca Argentero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

