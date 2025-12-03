Boom di aiuti dal 9 dicembre scatta il nuovo Bonus Mamme | chi ne ha diritto

Nuova tranche di bonus e aiuti dedicati alle mamme lavoratrici, ma tocca sbrigarsi, la scadenza si avvicina. Il nuovo Bonus Mamme 2025 rappresenta una delle misure più attese di quest’anno, destinata a incidere direttamente sulla vita di migliaia di lavoratrici italiane. Dal 9 dicembre sarà possibile presentare domanda per accedere a questo sostegno, introdotto dal Decreto Omnibus e pensato per alleggerire il peso economico del quotidiano. Sta per arrivare il nuovo Bonus Mamma – lopinionista.it La misura si inserisce in un quadro di agevolazioni già avviato con le leggi di Bilancio 2024 e 2025, confermando e ampliando gli incentivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

