Boom di aiuti dal 9 dicembre scatta il nuovo Bonus Mamme | chi ne ha diritto
Nuova tranche di bonus e aiuti dedicati alle mamme lavoratrici, ma tocca sbrigarsi, la scadenza si avvicina. Il nuovo Bonus Mamme 2025 rappresenta una delle misure più attese di quest’anno, destinata a incidere direttamente sulla vita di migliaia di lavoratrici italiane. Dal 9 dicembre sarà possibile presentare domanda per accedere a questo sostegno, introdotto dal Decreto Omnibus e pensato per alleggerire il peso economico del quotidiano. Sta per arrivare il nuovo Bonus Mamma – lopinionista.it La misura si inserisce in un quadro di agevolazioni già avviato con le leggi di Bilancio 2024 e 2025, confermando e ampliando gli incentivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Boom ai mercatini di Trento, sold out negli hotel. E oggi si gira una serie Usa. Chiusura della sola parte artigianato/commercio di piazza Fiera fino alle 17 per le riprese. - facebook.com Vai su Facebook