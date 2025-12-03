Boom della gara di solidarietà per la Casa di Carità Più che raddoppiato l’obiettivo dei 15mila euro

Una raccolta fondi attraverso il sistema del crowdfunding sulla piattaforma IdeaGinger doveva permettere di raccogliere 15 mila euro in due mesi per dotare la Casa della Carità di Fosdondo (foto), una realtà attiva da sei decenni a Correggio, un impianto fotovoltaico capace di ridurre i costi dell’elettricità e avere più libertà nella gestione dei consumi energetici di climatizzatori ed elettrodomestici. Un’operazione che permetterà di risparmiare oltre 7.500 euro all’anno, ridurre le emissioni di 15 tonnellate di inquinanti e condividere l’energia non utilizzata con la Comunità Energetica Rinnovabile locale, contribuendo così a sostenere la transizione ecologica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

