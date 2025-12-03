Bonus Natale con la pensione di dicembre 2025 | a chi spetta e qual è l’importo

Con il pagamento della tredicesima di pensione o, in ogni modo, con l’accredito dell’ultima mensilità di dicembre 2025, a specifiche categorie di pensionati spetta anche il bonus Natale. Si tratta di un importo aggiuntivo che, di norma, viene versato a chi percepisce trattamenti di basso importo. L’ammontare del sostegno è fissato in circa 155 euro ed è visibile sul cedolino di questo mese. Il sostegno è stato introdotto un quarto di secolo fa dalla legge numero 388 del 2000 (legge di Stabilità del 23 dicembre 2000). Ecco, quindi, chi percepisce la quota aggiuntiva di pensione e quali sono i limiti reddituali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus Natale con la pensione di dicembre 2025: a chi spetta e qual è l’importo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BONUS NATALE da 154,94 euro a Dicembre: come ottenerlo e i requisiti - facebook.com Vai su Facebook

Bonus Natale da 154 euro: chi può ottenerlo e come riceverlo Vai su X

Cedolino pensione Dicembre 2025: novità bonus Natale, Tredicesima e quattordicesima - Scopri il cedolino pensione Dicembre 2025: importi, tredicesima, quattordicesima e Bonus Natale per i pensionati italiani. Scrive informazionescuola.it

INPS, calendario pagamenti dicembre 2025: date, anticipi e il bonus da 155 euro - Scopri il calendario pagamenti dicembre 2025 dell'INPS per pensioni e sussidi. Da informazionescuola.it

Bonus Natale da 154 euro: a chi spetta, come funziona e quando viene accreditato - Per molti pensionati italiani il mese di dicembre non porta soltanto festività e pranzi natalizi, ma anche un assegno più ricco. Come scrive msn.com

Tredicesime e Bonus Natale 2025: il calendario dei pagamenti e le novità in busta paga - Ecco il calendario dei pagamenti per pensionati e dipendenti e i requisiti per ottenere l'indennità fino a 100 euro ... Riporta infocilento.it

Pagamenti Inps dicembre 2025: ecco le date per pensioni, bonus, Naspi e aiuti alle famiglie - Pensioni, tredicesima, quattordicesima, NASpI, AUU, ADI e SFL: ecco il calendario completo dei pagamenti INPS di dicembre 2025. Da leggioggi.it

Inps, Bonus da 155 euro a Natale - Tra festività, spese straordinarie e chiusure bancarie, la disponibilità economica diventa ... Scrive ilfattovesuviano.it