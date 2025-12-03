Bonus impresa under 35 al via il contributo mensile
L’INCENTIVO. Dedicato ai giovani imprenditori in tecnologie digitali e green, previsti 500 euro al mese per tre anni. Domande online sul sito dell’Inps. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L'incentivo è pari a 500 euro mensili, corrisposto da Inps per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi ...
