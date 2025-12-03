Bonus giovani under 35 via alle domande all'Inps | chi lo può ottenere e come fare richiesta
I giovani under 35 che hanno aperto un'azienda in un settore strategico possono chiedere all'Inps un contributo che vale 500 euro al mese per un periodo fino a tre anni. Ora l'Istituto ha comunicato ufficialmente in una circolare che la procedura per presentare la propria domanda è aperta. Ecco come fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
