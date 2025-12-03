Bonus giovani Under 35 500 euro a chi ha aperto un’azienda | come averli
È operativo il bonus destinato ai giovani under 35 che avviano un’impresa in settori strategici. Dopo l’introduzione del decreto Coesione del 2024 e il decreto attuativo di aprile 2025, l’Inps ha pubblicato la circolare con tutte le istruzioni. Anche la pagina sul sito dell’Istituto per richiedere l’incentivo è stata attivata. Per settori strategici si intendono aziende dei settori manifatturiero, energia, costruzioni, IT, sanità e trasporti, definiti dal decreto attuativo di aprile 2025. I dettagli del bonus. L’incentivo è stato introdotto con il decreto Coesione per favorire l’occupazione dei giovani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
