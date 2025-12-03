Bonus giovani Under 35 500 euro a chi ha aperto un’azienda | come averli

Quifinanza.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È operativo il bonus destinato ai giovani under 35 che avviano un’impresa in settori strategici. Dopo l’introduzione del decreto Coesione del 2024 e il decreto attuativo di aprile 2025, l’Inps ha pubblicato la circolare con tutte le istruzioni. Anche la pagina sul sito dell’Istituto per richiedere l’incentivo è stata attivata. Per settori strategici si intendono aziende dei settori manifatturiero, energia, costruzioni, IT, sanità e trasporti, definiti dal decreto attuativo di aprile 2025. I dettagli del bonus. L’incentivo è stato introdotto con il decreto Coesione per favorire l’occupazione dei giovani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bonus giovani under 35 500 euro a chi ha aperto un8217azienda come averli

© Quifinanza.it - Bonus giovani Under 35, 500 euro a chi ha aperto un’azienda: come averli

Contenuti che potrebbero interessarti

bonus giovani under 35Bonus giovani under 35, via alle domande all’Inps: chi lo può ottenere e come fare richiesta - I giovani under 35 che hanno aperto un'azienda in un settore strategico possono chiedere all'Inps un contributo che vale 500 euro al mese per un periodo ... fanpage.it scrive

bonus giovani under 35Bonus giovani Under 35, 500 euro a chi ha aperto un’azienda: come averli - Nuovo incentivo Inps per giovani disoccupati under 35 che avviano imprese in settori strategici, fino a 500 euro mensili per tre anni ... Si legge su quifinanza.it

bonus giovani under 35Bonus giovani Under 35, la circolare Inps sui 500 euro al mese per tre anni a chi ha aperto un'azienda - Il bonus giovani under 35 dell’Inps offre 500 euro al mese per tre anni per aziende avviate in alcuni settori strategici: come presentare domanda ... Secondo virgilio.it

bonus giovani under 35Bonus impresa under 35: requisiti, settori ammessi e istruzioni per la domanda - Il bonus impresa under 35 è un incentivo economico pensato per sostenere i giovani che avviano una nuova attività imprenditoriale. Riporta thesocialpost.it

bonus giovani under 35Bonus under 35, via libera dall’Inps: aperte le domande per il contributo fino a 500 euro al mese - È attivo il bonus dedicato agli under 35 che avviano un’impresa in uno dei settori strategici individuati dal governo: un contributo Inps di 500 euro al mese, per un massimo di tre anni ... Riporta ilgiornale.it

bonus giovani under 35Bonus impresa under 35, al via il contributo mensile - L’incentivo è pari a 500 euro mensili, corrisposto da Inps per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Giovani Under 35