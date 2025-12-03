Bomba di Conte su Giorgia Meloni | a DiMartedì sputa il rospo senza giri di parole

News tv. Bomba di Giuseppe Conte su Giorgia Meloni, a "DiMartedì" sputa il rospo senza giri di parole – Il clima politico italiano continua a essere segnato da tensioni e dibattiti pubblici. Nella recente puntata di DiMartedì, Giuseppe Conte ha affrontato il tema della mancata occasione di confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento all'invito per un dibattito tripartito nella cornice di Atreju. Secondo l'ex premier, questo appuntamento avrebbe potuto rappresentare un momento di trasparenza e dialogo utile agli elettori. Bomba di Giuseppe Conte su Giorgia Meloni, a "DiMartedì" sputa il rospo senza giri di parole.

