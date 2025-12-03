Bomba carta da 1 kg in pieno centro a Lecce | arrestato

Quotidianodipuglia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato un 31enne di Melendugno ritenuto l?autore del posizionamento di una bomba carta da un chilogrammo nel cuore della movida leccese. L?uomo è finito in cella in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bomba carta da 1 kg in pieno centro a lecce arrestato

© Quotidianodipuglia.it - Bomba carta da 1 kg in pieno centro a Lecce: arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

bomba carta 1 kgBomba carta da 1 kg in pieno centro a Lecce: arrestato - Arrestato un 31enne di Melendugno ritenuto l’autore del posizionamento di una bomba carta da un chilogrammo nel cuore della movida leccese. Come scrive quotidianodipuglia.it

bomba carta 1 kgPaura per l’esplosione di una bomba carta davanti a un’abitazione - Cagliari Attentato con bomba carta intorno alle 19,30 di oggi 26 novembre in via Sanna a Cagliari: danneggiata un’abitazione, ma fortunatamente nessun ferito. Riporta lanuovasardegna.it

Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. L'assessore all’Emergenza abitativa: "Non mi faccio intimidire" - Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte, dopo essere stata ... Lo riporta msn.com

bomba carta 1 kgCagliari, bomba carta davanti al portone di un appartamento: paura in via Sanna - Attimi di grande paura in via Sanna, a Cagliari, dove è esplosa una bomba carta all’ingresso di un appartamento che si trova al piano rialzato del condominio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Carta 1 Kg