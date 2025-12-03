Bomba carta da 1 kg in pieno centro a Lecce | arrestato
Arrestato un 31enne di Melendugno ritenuto l?autore del posizionamento di una bomba carta da un chilogrammo nel cuore della movida leccese. L?uomo è finito in cella in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
