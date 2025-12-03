Nessuna semilibertà almeno fino al 2033 per Jair Bolsonaro. Nuovi dettagli sulla sentenza che ha condannato l’ex presidente del Brasile a 27 anni di carcere per il tentato golpe del 2022. Come riportato dal Tribunale penale di Brasilia, l’ex leader d’estrema destra dovrà rimanere recluso come minimo fino al 24 aprile 2033, data in cui avrà 78 anni. Da quel momento potrà richiedere la misura alternativa che – se concessa – gli permetterebbe di uscire dalla prigione durante il giorno per lavorare o studiare, con l’obbligo di rientro per dormire. Per quanto riguarda la libertà vigilata, non detentiva ma soggetta comunque a obblighi e restrizioni, Bolsonaro dovrà aspettare almeno il suo 82esimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bolsonaro rimarrà in carcere almeno fino al 2033. “Potrà richiedere la semilibertà solo a 78 anni”