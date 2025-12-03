Bologna violentò una 17enne | condannato a 4 anni

Una 17enne venne violentata nella stazione di Bologna 7 anni fa da un uomo che l'adescò, oggi a lui è arrivata la condanna di 4 anni e 2 mesi, dopo che era stato assolto in primo grado. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, violentò una 17enne: condannato a 4 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 9 dicembre Saree Makdisi a Bologna per presentare «La tolleranza è una terra desolata. Come si nega un genocidio»! Come può un progetto violento di espropriazione e discriminazione essere immaginato, sentito e profondamente creduto come se fosse l’ - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, violentò una 17enne sul vagone di un treno: «Condannato dopo otto anni». Un prete criticò la vittima - Dhabi Amine, 32 anni, era stato assolto in primo grado ma il verdetto è stato ribaltato in appello: condannato a quattro anni e due mesi. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Ragazza violentata su un treno a Bologna, l’aggressore condannato dopo otto anni - La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado finita con un’assoluzione. Riporta msn.com

Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato in Appello dopo otto anni dai fatti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato in Appello dopo otto anni dai fatti ... Riporta tg24.sky.it

"Violentò una 17enne sul treno". Dopo 8 anni condannato un marocchino - Il 25enne le aveva rubato il telefono per avere la scusa di aiutarla a recuperarlo. Segnala msn.com