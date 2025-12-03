Bologna nascondeva cocaina e proiettili in casa | 22enne arrestato in una casa popolare

Un 22enne siciliano è stato arrestato a Bologna per spaccio e detenzione di armi. Sequestrati cocaina, denaro e proiettili in un appartamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, nascondeva cocaina e proiettili in casa: 22enne arrestato in una casa popolare

News recenti che potrebbero piacerti

Bologna - Aeroporto “G. Marconi”: nascondeva oltre 6 kg di MDMA liquida in 11 bottiglie occultate nel suo bagaglio. Arrestato un cittadino italiano, classe 1987, appena rientrato dalla Spagna. L’operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Ag Vai su Facebook

Bologna, nascondeva cocaina e proiettili in casa: 22enne arrestato in una casa popolare - Un 22enne siciliano è stato arrestato a Bologna per spaccio e detenzione di armi. Riporta virgilio.it

Cocaina, contanti e proiettili in casa: arrestato 22enne - Un 22enne è stato arrestato a Casteldebole: in casa cocaina, migliaia di euro in contanti e proiettili. Si legge su gazzettadibologna.it

Proiettili, soldi e cocaina: giovane siciliano arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 22enne siciliano, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe ... Come scrive sassuolo2000.it

Sequestrata a Bologna cocaina purissima contrassegnata dalla sigla '777', due uomini arrestati - Due cittadini albanesi arrestati a Bologna per spaccio: sequestrati oltre 4 kg di cocaina nascosti in auto, dopo indagini dei Carabinieri. virgilio.it scrive

Nasconde cocaina e marijuana in casa, pusher arrestato dai carabinieri - Per questo motivo un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Nasconde in casa hashish e cocaina, arrestato 37enne a Bologna - È quanto conservava in casa un uomo di 37 anni, residente in provincia, già sospettato dai carabinieri di nascondere droga nella sua abitazione. ilrestodelcarlino.it scrive