Bologna in casa nascondeva cocaina e proiettili | arrestato pusher

Bologna, 3 dicembre 2025 – Operazione antidroga a Casteldebole: i carabinieri hanno arrestato un 22enne siciliano, che nel suo appartamento nascondeva droga, contanti e anche dei proiettili. Nel dettaglio, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e disoccupato, aveva nel suo alloggio Acer 178 grammi di cocaina, oltre ottomila euro in contanti (8.640 per essere più precisi), tre bilancini di precisione e anche due proiettili calibro 7,65. Materiale che è stato interamente sequestrato dai militari dell’Arma del Nucleo investigativo, che hanno condotto l’operazione. L’impegno dei carabinieri si è concentrato su una zona segnalata per la presenza, appunto, di persone avvezze all’acquisto e alla vendita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, in casa nascondeva cocaina e proiettili: arrestato pusher

