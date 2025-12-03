Bologna il confessionale della discordia finisce sul Times

Per qualcuno è avanguardia pura, per altri un vero e proprio affronto all'arte. Il nuovo confessionale della chiesa di Santa Maria della Carità a Bologna ha acceso la polemica in parrocchia, tanto da finire sul prestigioso quotidiano britannico "The Times". Mentre, tra i fedeli, qualcuno è arrivato a definirlo un "bagno chimico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, il confessionale della discordia finisce sul "Times"

«Sembra un bagno chimico». Il nuovo confessionale voluto dal parroco a Bologna non piace a nessuno. Lui insiste: «È avanguardia» Vai su X

Il comitato per Bologna storica e artistica promette battaglia: «Incompatibile con il contesto storico della cappella, oscura il quadro di Carracci» - facebook.com Vai su Facebook

