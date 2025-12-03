Bollo auto ridotto tutte le Regioni dov’è possibile pagare con lo sconto

Il pagamento del bollo auto tramite domiciliazione bancaria si sta diffondendo in diverse Regioni italiane come strumento utile per semplificare il versamento della tassa automobilistica e ridurre il rischio di ritardi. Con l'ingresso del Lazio tra le Regioni che consentono l'addebito diretto, cresce il numero di cittadini che possono beneficiare di uno sconto automatico sull'imposta. La domiciliazione, già prevista da tempo in Lombardia e Campania, garantisce uno sconto variabile dal 10% al 15% a seconda della Regione e consente di evitare passaggi manuali, accessi ai portali di pagamento e possibili dimenticanze.

