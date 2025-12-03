Bollicine Wine Fest 2025

L’Associazione Decanter Wine Academy presenta la 3ª edizione di Bollicine Wine Fest, un evento imperdibile dedicato al mondo degli spumanti nel cuore di Roma.Presenti oltre 70 cantine e le loro bollicine, dai metodi classici, Martinotti ma anche ancestrali e tanti vitigni autoctoni. Le aziende. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un successo a Bologna per Bollicine wine festival - La manifestazione dedicata ai migliori spumanti italiani ed europei soddisfa espositori e pubblico. Riporta italiaatavola.net

Bollicine Wine Festival Degustazioni di qualità a Bologna - I migliori vini effervescenti d’Italia, Francia e del resto d’Europa saranno in degustazione al Volvo Congress Center il 17 e 18 ottobre. Secondo italiaatavola.net

Tutto pronto a Tarquinia Lido per il Bollicine Summer Fest - Il 22 e il 23 luglio, dalle 19 alle 24, un assaggio dell’Italia e delle sue bollicine più buone negli stabilimenti e nelle attività commerciali che hanno aderito al festival. Riporta occhioviterbese.it

Tarquinia, per il Bollicine Summer Fest tanta musica e animazione - Il 22 e 23 luglio, dalle 21, musica dal vivo e animazione nei locali di Tarquinia Lido che aderiscono alla manifestazione. Da ilfaroonline.it

Terrawine Festival: a Todi la winter edition dedicata a champagne bollicine e grandi vini - Dinamismo, contaminazioni culturali e trasversalità sono i capisaldi su cui si costruisce il progetto, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la Terra: terra come cultura, terra come territorio ... Da horecanews.it

Bosa, weekend con il “Bollicine & Friends Wine Festival” - Non poteva che essere ospitata in Planargia, patria indiscussa della malvasia doc, la prestigiosa manifestazione “Bollicine & Friends Wine Festival”, incontro tra le migliori cantine della Sardegna in ... Si legge su unionesarda.it