Bollicine Wine Fest 2025

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Decanter Wine Academy presenta la 3ª edizione di Bollicine Wine Fest, un evento imperdibile dedicato al mondo degli spumanti nel cuore di Roma.Presenti oltre 70 cantine e le loro bollicine, dai metodi classici, Martinotti ma anche ancestrali e tanti vitigni autoctoni. Le aziende. 🔗 Leggi su Romatoday.it

