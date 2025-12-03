Boicottiamo i boicottatori | chi ha firmato l’appello contro Passaggio al Bosco va escluso

Roma, 3 dic – La vicenda che ha coinvolto Passaggio al Bosco alla fiera Più libri più liberi apre un fronte nuovo e paradossale: chi chiede l’esclusione di un editore accusato di “violazioni dei valori costituzionali” sembra essere il primo a disattendere quegli stessi valori che dice di difendere. La logica del boicottaggio preventivo, firmata da decine di autori e case editrici, è la negazione concreta dello stesso principio che regola la partecipazione alla fiera: libertà di espressione, pluralità, confronto senza pregiudizi ideologici. Se i firmatari dell’appello pretendono di stabilire cosa sia ammissibile o non ammissibile in un luogo pubblico dedicato ai libri, allora la domanda va capovolta: hanno ancora i requisiti per sedere a quel tavolo? Hanno rispettato il contratto che loro stessi hanno sottoscritto? La richiesta di esclusione di Passaggio al Bosco è una violazione del contratto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

