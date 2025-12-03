Bmw X3 M50 xDrive la prova de Il Fattoit – Il viaggio che non ti aspetti

“Nel mezzo del cammin.”: così Dante, tornato a Firenze dopo l’esilio, potrebbe descrivere quell’istante in cui il motore si accende e si innesta il “Drive”. Da Villa La Massa, incantevole dimora rinascimentale immersa nel verde e affacciata sull’Arno, la nostra linea parte dolcemente: il viale alberato, il sole che filtra tra i cipressi della mattina, l’eleganza dell’edificio che fa da preludio. A bordo della nuova BMW X3 M50 x Drive ci si sente già a proprio agio. Il sei cilindri da 398 cavalli ti ricorda subito che non sei su una comune SUV: stai guidando un’auto concepita e progettata per essere qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bmw X3 M50 xDrive, la prova de Il Fatto.it – Il viaggio che non ti aspetti