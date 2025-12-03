Bmw X3 M50 xDrive la prova de Il Fattoit – Il viaggio che non ti aspetti
“Nel mezzo del cammin.”: così Dante, tornato a Firenze dopo l’esilio, potrebbe descrivere quell’istante in cui il motore si accende e si innesta il “Drive”. Da Villa La Massa, incantevole dimora rinascimentale immersa nel verde e affacciata sull’Arno, la nostra linea parte dolcemente: il viale alberato, il sole che filtra tra i cipressi della mattina, l’eleganza dell’edificio che fa da preludio. A bordo della nuova BMW X3 M50 x Drive ci si sente già a proprio agio. Il sei cilindri da 398 cavalli ti ricorda subito che non sei su una comune SUV: stai guidando un’auto concepita e progettata per essere qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bmw X3 M50 xDrive, debutto al Festival of Speed di Goodwood - Bmw ha annunciato una massiccia presenza al Festival of Speed (FoS) di Goodwood che si svogerà dall'11 al 14 luglio 2024 nell'iconica residenza del duca di Richmond nel West Sussex. Si legge su ansa.it
Bmw X3, suv o sav? - Nel 2024, il modello della Casa bavarese ha mantenuto il primato nel segmento Sav acronimo di Sports Activity ... wired.it scrive
Nuova BMW X3 diventa plug-in ma rimane anche diesel, si parte da 58mila euro - La quarta generazione della BMW X3 si appresta a fare il suo debutto sul mercato, mirando a replicare o superare i successi di vendita del 2023, quando si è affermata come il modello più venduto del ... tomshw.it scrive
BMW X3 M50: la più sportiva della famiglia, tra comfort e grinta - Con la nuova generazione della BMW X3, il marchio bavarese evolve profondamente il proprio SUV medio, ridefinendone estetica, contenuti tecnici e personalità. Segnala ilgiornale.it
BMW X3 M50: berlina nell’anima, SAV nella sostanza - Con prestazioni da 398 CV e tecnologie all’avanguardia, la BMW X3 M50 xDrive offre handling preciso, interni curati e un design che esalta ogni dettaglio ... Secondo wired.it
PHEV BMW FTW? – BMW X3 30e xDrive PHEV Review - The concept provides a solid middle ground between zero emission sil ... Lo riporta tarmaclife.co.nz