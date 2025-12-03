Blitz degli ecovandali a Torino bloccato il Salone della difesa FdI | Distaccati dalla realtà
Tensione questa mattina a Torino, dove gli attivisti di Extinction Rebellion si sono incatenati davanti all'ingresso dell'Oval Lingotto, bloccando l'accesso all'Aerospace and Defence Meeting, la grande rassegna dell'industria dell'aerospazio e delle difesa. Gli ecovandali che hanno preso parte alla protesta erano circa una trentina, mentre altri si sono arrampicati su una struttura del vicino grattacielo della Regione Piemonte, dove hanno appeso uno striscione con scritto "Qui si finanziano guerra e crisi climatica" "Difendere la Terra, non i confini", lo slogan con cui il movimento green ha denunciato "il coinvolgimento di aziende come Leonardo, Thales, Avio nei conflitti globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
