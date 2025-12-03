Blitz contro la microcriminalità a Campo di Marte applausi dei residenti agli agenti

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Blitz delle Volanti nelle aree calde della città. La questura ha messo nel mirino le zone considerate più sensibili sul fronte dello spaccio: Campo di Marte, Saione, l’area del Luna Park e una parte di corso Italia, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti di episodi di microcriminalità. In strada una decina di uomini delle Volanti, impegnati in un intervento mirato, svolto senza lampeggianti né sirene. Gli agenti, infatti, hanno scelto di muoversi a piedi, così da non attirare l’attenzione e verificare da vicino i movimenti dei pusher abituali, quelli che utilizzano i portici e i giardini pubblici come punti di contatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz contro la microcriminalità, a Campo di Marte applausi dei residenti agli agenti

News recenti che potrebbero piacerti

Blitz contro la microcriminalità, a Campo di Marte applausi dei residenti agli agenti - In strada una decina di uomini delle Volanti, impegnati in un intervento mirato. Si legge su lanazione.it

Blitz a Campo di Marte. Il truffatore dei verbali fermato in ’diretta’. Sequestrati 142 falsi - Perché ieri mattina, grazie all’intervento delle volanti della polizia, e l’ausilio degli agenti della municipale, una delle menti dell’ingegnoso raggiro, potrebbe essere stata individuata. Come scrive lanazione.it

Roma, maxi blitz nel campo rom di via dei Gordiani: 18 arresti per furti e rapine agli anziani. Un boss li guidava dal carcere - Sono 46 i colpi tra furti e rapine, in alcuni casi, sequestro di persona e ricettazione, danneggiamento e incendio. Lo riporta msn.com

Blitz al campo rom di via di Salone. Sfera di ferro scagliata contro gli agenti - Blitz nel campo rom di via di Salone, dove sono stati sequestrati veicoli, armi ad aria compressa e un Rolex di dubbia provenienza. Come scrive romatoday.it

Blitz contro saltafila e promoter abusivi al Colosseo e a San Pietro - Operazione della Polizia Locale di Roma Capitale contro i saltafila e i promoter turistici abusivi nelle aree più frequentate della città. Da rainews.it

Blitz nel campo rom: trovati auto e scooter rubati - Per tre giorni consecutivi le forze dell'ordine hanno svolto un servizio di controllo nell'area del municipio Arvalia. Scrive romatoday.it