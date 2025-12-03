Blindare Schlein? No grazie | i riformisti Pd vogliono tenersi le mani libere alle primarie di coalizione

Fallisce nel giro di tre giorni il tentativo del “correntone” Pd di blindare Elly Schlein. E, anzi, fa esplodere nuove polemiche con i riformisti, che nei giorni di Montepulciano si sono riuniti in un contro-summit a Prato. La minoranza non solo rigetta la proposta di blindatura uscita dall’assise montepulcianese, ma rilancia chiedendo una Direzione nazionale da celebrare prima dell’ Assemblea convocata per il 14 dicembre, in concomitanza con la chiusura di Atreju da parte di Giorgia Meloni. Circostanza, quest’ultima, che suscita a sua volta critiche: perché l’Assemblea concepita come «controprogrammazione» alla premier rischia di uscirne «svilita». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blindare Schlein? No, grazie: i riformisti Pd vogliono tenersi le mani libere alle primarie di coalizione

