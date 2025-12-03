blesa e ciervo pomeriggio coi tifosi

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i bianconeri dopo tre giorni di meritato riposo e dal momento che il prossimo impegno è in programma lunedì 8 dicembre alle 15, a Padova. A proposito della trasferta veneta, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha sospeso il giudizio sulla gara, sono attese per oggi le decisioni. Previste limitazioni. Per la gara di Padova dovrebbe rientrare completamente a disposizione di Mignani Dimitri Bisoli dopo il lungo infortunio. Al termine dell’allenamento di ieri, pomeriggio con i tifosi per Jalen Blesa e Riccardo Ciervo, protagonisti del meet&greet a tema natalizio al Cesena Fc store di piazza Amendola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

