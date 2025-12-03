Blengino arrestato il capo dei Radicali italiani

La notizia la dà direttamente il partito: «Nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr ), a Torino in piazza Foroni, il segretario nazionale dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato arrestato dalle forze dell’ordine durante un’azione di disobbedienza civile: ha allestito un “tavolo di spaccio” esponendo circa mezzo chilo di cannabis Cbd e cedendone piccole quantità. Nello zaino del nostro segretario», prosegue la nota, «sono stati rinvenuti denaro contante derivante dalle cessioni effettuate e un bilancino. L’obiettivo dell’azione è quello di ottenere un processo necessario a portare l’articolo 18 del Decreto Sicurezza al vaglio della Corte costituzionale». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

