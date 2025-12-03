Blazquez Ceo del Genoa spiega | Anniversario della svolta? Storia passata De Rossi ha ridato identità alla squadra Ora servono queste tre cose

Blazquez, CEO del Genoa, analizza su La Gazzetta dello Sport il momento del Grifone: dal cambio in panchina alla rinascita mentale della squadra Andres Blazquez, ceo del Genoa, su La Gazzetta dello Sport affronta la situazione attuale del Grifone, rivitalizzato dalla cura De Rossi, proprio nel giorno dell’ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Blazquez, Ceo del Genoa, spiega: «Anniversario della svolta? Storia passata. De Rossi ha ridato identità alla squadra. Ora servono queste tre cose»

