Blazquez Ceo del Genoa spiega | Anniversario della svolta? Storia passata De Rossi ha ridato identità alla squadra Ora servono queste tre cose
Blazquez, CEO del Genoa, analizza su La Gazzetta dello Sport il momento del Grifone: dal cambio in panchina alla rinascita mentale della squadra Andres Blazquez, ceo del Genoa, su La Gazzetta dello Sport affronta la situazione attuale del Grifone, rivitalizzato dalla cura De Rossi, proprio nel giorno dell’ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gazzetta dello Sport Blazquez: «De Rossi ci sa fare. Marassi era un peso. Così siamo ripartiti» L’ad del Genoa: «Importante vincere di nuovo in casa. A gennaio sfoltiremo la rosa e poi comprenderemo» di FILIPPO GRIMALDI Andres Blazquez 55 anni, classe - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna Stampa | Le probabili formazioni di #AtalantaGenoa. GdS, intervista al CEO Blazquez buoncalcioatutti.it/2025/12/03/ras… via @buoncalcio Vai su X
Genoa, Blazquez: "A gennaio sfoltiremo e poi compreremo, interessamenti last minute per Frendrup" - Il Ceo del club rossoblù annuncia i piani in vista del prossimo mercato invernale. Come scrive msn.com
Blazquez spiega le operazioni del Genoa: "Dopo Retegui eravamo a posto. Ma Gud..." - Il CEO del Genoa Andreas Blazquez ha rilasciato una intervista a 'Cronache di Spogliatoio' per analizzare le operazioni di mercato della società rossoblù. Segnala m.tuttomercatoweb.com
Genoa, Vieira: “In ritardo con i punti, ma vedo cose positive nel nostro gioco” - E un processo di valorizzazione che deve essere coltivato nel quotidiano. Scrive gianlucadimarzio.com
Blazquez traccia la linea “Niente Genoa-bis, i giovani con i grandi” - Lo ha ribadito l’ad rossoblù Andres Blazquez durante la presentazione dei 25 candidati all’European ... Da genova.repubblica.it
Genoa, Blazquez: 'Dragusin non voleva andarsene. Gudmundsson partirà solo se converrà anche a noi' - Nel corso della sua lunga intervista concessa al podcast inglese, The Debrief, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche di mercato, tornando sulla cessione nella scorsa ... Da calciomercato.com
Genoa, i tifosi mettono nel mirino il CEO Blazquez. Al Mapei spunta uno striscione: "Vattene" - In casa Genoa non sembra bastare ai tifosi l'addio dell'ex direttore sportivo Marco Ottolini, sostituito dallo spagnolo Diego Lopez, e le dimissioni di Patrick Vieira, che quest'oggi è stato ... Segnala tuttomercatoweb.com