Birrifici aperti nel fine settimana Ecco la mappa del gusto

È stata presentata ieri in conferenza l’edizione 2025 di "Bam- Birrifici aperti marchigiani", l’evento che da sabato a lunedì trasformerà la regione in una grande "mappa del gusto": una manifestazione dedicata alla birra artigianale e agricola, alle storie imprenditoriali dei birrifici marchigiani e alla scoperta autentica del territorio. Una tre giorni promossa dalla Regione e organizzata da Cna e Abm (Associazione birrifici marchigiani) per il tramite di Catasta srl. Per il Maceratese, i protagonisti saranno: Laurus a Recanati, Birrificio Malaripe a Pollenza, Birrificio il Mastio a Colmurano, Sothis Birrificio Artigianale a Morrovalle, MC77 Birrificio Artigianale a Serrapetrona e Birrificio Resina a Potenza Picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Birrifici aperti nel fine settimana. Ecco la mappa del gusto

Altre letture consigliate

Dal 6 all’8 dicembre torna Birrifici Aperti Marche! Tre giorni in cui le Marche si raccontano attraverso la birra artigianale, tra degustazioni, cultura e territori da scoprire. Oltre venti birrifici agricoli e artigianali apriranno le porte per un viaggio autentico tra sapor - facebook.com Vai su Facebook

Birrifici aperti marchigiani, Marche diventano mappa del gusto - Le Marche trasformate in una grande "mappa del gusto". Segnala ansa.it

BAM Birrifici Aperti Marche: I Beer presente alla manifestazione dal 6 all’8 dicembre - BAM è l’acronimo di Birrifici Aperti Marche, una manifestazione che si svolge con il patrocinio della Regione Marche, tutti gli ... Si legge su radiogold.tv

Birrifici aperti dal 6 all’8 dicembre, un viaggio nelle Marche - Attività e degustazioni per scoprire i segreti della produzione Dal 6 all'8 dicembre le Marche si trasformano in una grande mappa del gusto con Bam - Scrive youtvrs.it

Dopo vini e olio in Umbria è il momento di Birrifici aperti - Il lancio di "Birrifici aperti" sulla scia di quanto già accade per cantine e frantoi; e poi l'avvio del percorso di costituzione delle "Strade e città della birra" anche in Umbria, sul modello delle ... Da ansa.it